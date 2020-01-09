В Рязани задержали рецидивиста-«гастролёра»

В Рязани оперативники уголовного розыска задержали рецидивиста-«гастролёра», подозреваемого в краже денег из кассы магазина. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



О том, что в кассе магазина, торгующего разливными напитками, не хватает 7,5 тысяч рублей в полицию сообщила продавщица. Правоохранители проверили записи с камер наблюдений и выяснили, что деньги были украдены, когда женщина вышла на улицу покурить и в торговом зале никого не было.



Личность подозреваемого – 47-летнего неоднократно судимого жителя Московской области – установили быстро, но дома его не оказалось. После этого было установлено, что сразу после кражи мужчина заказал столик на определённую дату в одном из кафе, расположенном неподалёку от обворованного магазина. Ему позвонили по оставленному номеру телефона и уточнили, остаётся ли в силе заказ. Получив утвердительный ответ, полицейские устроили засаду.



В указанное в заказе время рецидивист приехал к кафе, зашёл в банкетный зал, и оперативники его задержали. Выяснилось, что подозреваемый специально приехал в Рязань, чтобы отметить новогодние праздники. Когда деньги кончились, он решил поправить материальное положение с помощью кражи.



В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

