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В Рязани задержали похитителя прокатного велосипеда

В Рязани задержали похитителя прокатного велосипеда, выставленного на улице города. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Задержать злоумышленника не составило особого труда. Дело в том, что эти велосипеды оборудованы охранной системой, с помощью которого можно отследить их местонахождение. Именно с её помощью полицейские и обнаружили велосипед в одном из домов на улице Островского.

Выяснилось, что кражу совершил 57-летний мужчина. Ночью он возвращался домой в нетрезвом состоянии и решил забрать стоящий на улице велосипед. Уехать на нём он не смог, так как на заднем колесе установлено блокирующее устройство, отключить которое можно, если заплатить за прокат. Поэтому рязанец унёс велосипед домой в руках. Когда пришли полицейские, он пытался демонтировать запирающее устройство.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

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