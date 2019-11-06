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В Рязани задержали дачного вора-рецидивиста

В Рязани сотрудниками правоохранительных органов задержан 26-летний рязанец, который подозревается в серии дачных краж. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию несколько дней подряд обращались рязанцы, у которых из дачных домов, расположенных на улицах Островского и Котовского, пропала техника: электротриммеры, электросушилка, бензопила и электрообогреватель.

В ходе следствия сотрудники полиции опросили местных жителей, собрали информацию по предполагаемому преступнику и выяснили, что к кражам может быть причастен 26-летний рязанец. Его разыскали и задержали.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 и ч.3 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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