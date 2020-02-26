В Рязани за убийство осудили пациента психбольницы

В Рязани суд рассмотрел уголовное дело об убийстве пациента психбольницы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.



В ходе расследования правоохранители установили, что пациента убил его сосед по палате. Сначала между мужчинами случился конфликт, а ночью обвиняемый задушил жертву тканевой лентой.



Убийца оказался невменяемым. В момент совершения преступления он не осознавал общественную опасность своих действий. Поэтому суд решил применить к нему принудительные меры медицинского характера. Убийцу будут лечить в психбольнице специализированного типа.

Постановление суда на данный момент ещё не вступило в законную силу.

