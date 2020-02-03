В Рязани за попытку подкупить полицейского будут судить иностранца

В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего гражданина Киргизии, обвиняемого в покушении на дачу взятки ( ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ УК РФ). Об этом сообщил сайт следственного управления СК РФ по Рязанской области.



По версии следствия, преступление было совершено 30 июля 2019 года. Иностранец в служебном кабинете пытался дать взятку врио начальника отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД по Московскому району города Рязани. Мужчина хотел дать полицейскому 12 тысяч рублей, за это тот должен был завершить проверку по факту обнаружения у гражданина поддельного водительского удостоверения. От взятки полицейский отказался.



Во время расследования иностранный гражданин уехал из России. полностью изменил имя и фамилию, а затем попытался вновь въехать в страну, но был задержан и помещён в СИЗО.



Сейчас уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

