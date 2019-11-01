В Рязани за интимную переписку с 12-летней девочкой арестовали иностранца

В Рязани по решению суда взят под стражу проживающий в городе 22-летний гражданин иностранного государства. В отношении него заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия). Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Рязанской области.



По версии следствия, в ноябре 2018 года иностранец познакомился в соцсети с 12-летней девочкой из другого региона. Между ним и ребёнком началась переписка, в ходе которой мужчина требовал от юной собеседницы фотографии с изображением обнаженных частей её тела.



– В результате совершения развратных действий причинён вред нормальному нравственному развитию малолетней, – отмечается в пресс-релизе на сайте Следственного комитета.



Расследование уголовного дела продолжается.

