В Рязани вынесен приговор по делу об убийстве в Солотче

В Рязани суд вынес приговор по делу об убийстве в посёлке Солотча. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.



Подсудимым по делу проходил 42-летний житель села Заборье Рязанского района. В ходе следствия и суда было установлено, что вечером 29 июля 2019 года он и пострадавший распивали спиртное в бытовом вагончике , который стоял в дельте рек Солотча и Старица. Во время застолья между мужчинами произошёл конфликт, закончившийся убийством.



‡агрузка...

Подсудимый взял из своей куртки нож и один раз ударил им своего оппонента в грудь. Когда пострадавший упал, мужчина вытащил его из вагончика на улицу и ещё дважды ударил ножом. Через несколько минут раненый умер от потери крови.



Суд признал убийцу виновным и приговорил к 9 годам колонии строгого режима.

