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В Рязани вынесен приговор по делу об убийстве в Солотче

В Рязани суд вынес приговор по делу об убийстве в посёлке Солотча. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области. 

Подсудимым по делу проходил 42-летний житель села Заборье Рязанского района. В ходе следствия и суда было установлено, что вечером 29 июля 2019 года он и пострадавший распивали спиртное в бытовом вагончике , который стоял в дельте рек Солотча и Старица. Во время застолья между мужчинами произошёл конфликт, закончившийся убийством. 

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Подсудимый взял из своей куртки нож и один раз ударил им своего оппонента в грудь. Когда пострадавший упал, мужчина вытащил его из вагончика на улицу и ещё дважды ударил ножом. Через несколько минут раненый умер от потери крови.

Суд признал убийцу виновным и приговорил к 9 годам колонии строгого режима.

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