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В Рязани во время конфликта на дороге один из водителей угрожал оппоненту пистолетом

В Рязани полицейские задержали молодого мужчину, подозреваемого в угрозе убийством пистолетом 52-летнему рязанцу. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области. 

Конфликт между автомобилистами, один из которых выразил недовольство поведением оппонента на дороге, произошёл на Куйбышевском шоссе в Рязани. При этом молодой водить угрожал убить более старшего, продемонстрировав в подтверждение серьёзности своих намерений пистолет. Затем молодой человек сел за руль своего авто и скрылся.

Своей вины в случившемся пострадавший не увидел – он сообщил, что ехал по правилам. А вот за свою жизнь рязанец испугался и сообщил об инциденте в полицию, при этом не забыв указать номер машины обидчика.

В итоге 19-летнего дебошира разыскали, пневматический пистолет изъяли. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ. Виновному может грозить до 2 лет лишения свободы. 

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