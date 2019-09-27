В Рязани во время конфликта на дороге один из водителей угрожал оппоненту пистолетом

В Рязани полицейские задержали молодого мужчину, подозреваемого в угрозе убийством пистолетом 52-летнему рязанцу. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



Конфликт между автомобилистами, один из которых выразил недовольство поведением оппонента на дороге, произошёл на Куйбышевском шоссе в Рязани. При этом молодой водить угрожал убить более старшего, продемонстрировав в подтверждение серьёзности своих намерений пистолет. Затем молодой человек сел за руль своего авто и скрылся.



Своей вины в случившемся пострадавший не увидел – он сообщил, что ехал по правилам. А вот за свою жизнь рязанец испугался и сообщил об инциденте в полицию, при этом не забыв указать номер машины обидчика.



В итоге 19-летнего дебошира разыскали, пневматический пистолет изъяли. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ. Виновному может грозить до 2 лет лишения свободы.

