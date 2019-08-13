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В Рязани внук зарезал 80-летнюю женщину

В Рязани по подозрению в убийстве 80-летней женщины задержан её 30-летний внук. Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, преступление было совершено вечером в понедельник, 12 августа. Пенсионерка находилась в одной квартире вместе с 30-летним внуком, злоупотребляющим спиртным. Между родственниками произошёл конфликт, в ходе которого мужчина ударил бабушку один раз ножом в грудь. От полученной раны пожилая женщина скончалась. 

Уголовное дело в отношении рязанца завели по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении его под стражу.

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