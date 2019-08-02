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В Рязани внедорожник врезался в фуру, водитель погиб

В четверг, 1 августа, в 22.05 на 188-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Рязани произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, 34-летний житель области, управлявший автомобилем «УАЗ Патриот», двигаясь со стороны Москвы в сторону Самары, врезался в стоящий на дороге седельный тягач «ДАФ» с полуприцепом, за рулём которого находился 46-летний водитель из Скопинского района.

В результате ДТП водитель внедорожника погиб. Проводится проверка.

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