В Рязани уличили хозяина «резинового дома»

Участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками подразделения по вопросам миграции отдела МВД России по Октябрьскому району города Рязани в ходе проверки жилого сектора выявили и пресекли фиктивную постановку на учет гражданина Республики Узбекистан. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



Полицейские выяснили, что 48-летний житель областного центра в своем доме осуществил фиктивную постановку на учет 32-летнего гражданина Республики Узбекистан.



В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.



Региональные Управления ФСБ и МВД России напоминают жителям Рязанской области, что осуществляя фиктивную постановку на учет иностранных граждан, они не только совершают уголовно-наказуемое деяние, но и, возможно, способствуют сокрытию злоумышленников, подозреваемых в совершении преступлений, скрывающихся от розыска, или готовящихся к совершению преступления.



Просьба ко всем, кто располагает информацией об адресах, по которым незаконно проживают иностранные граждане или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов, обращаться в полицию по телефону 02, 102 — для мобильных операторов связи или в Управление ФСБ России по Рязанской области по телефонам 25-52-97 и 51-38-18.



Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.

