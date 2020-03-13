В Рязани суд наказал железнодорожного начальника за злоупотребления

В Рязани суд оштрафовал бывшего руководителя Рязанской дистанции гражданских сооружений. Он обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в Рязанской транспортной прокуратуре.



В суде было установлено, что руководитель использовал служебную технику МЖД для строительства своего частного дома. Свою вину мужчина признал и полностью возместил ущерб.



В итоге суд прекратил уголовное дело и назначил рязанцу судебный штраф в 40 тысяч рублей. Постановление уже вступило в законную силу.

