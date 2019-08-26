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В Рязани спасли ребёнка, которого лошадь ударила копытом

В детской ОКБ в Рязани спасли ребенка, которого лошадь ударила копытом. Об этом сообщили в Минздраве Рязанской области. 

Виной всему – несчастный случай. Во время прогулки Богдан слишком близко подошёл к жеребёнку, а что случилось дальше, не помнит. Но об этом хорошо знают специалисты детской ОКБ. Мальчик попал под удар копытом и получил тяжёлую травму головы. Из Сасовского межрайонного медицинского центра его направили в Областную детскую клиническую больницу имени Н.В. Дмитриевой 

Для того, чтобы помочь мальчику, работала хирургическая бригада под руководством врачей-нейрохирургов травматолого-ортопедического отделения ОКБ Дмитрия Комарова и Инны Курепиной. Во время операции врачи восстановили целостность лобной кости. 

В этом году Богдан первый раз пойдёт в школу, поэтому с нетерпением ждёт выписки. Врачи говорят, что уже совсем скоро он сможет встретиться со своими одноклассниками.

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