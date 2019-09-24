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В Рязани сотрудники компании сотовой связи продавали сведения о телефонных разговорах

Московским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела, в отношении троих сотрудников одной из компаний сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета России по Рязанской области.

В ходе следствия установлено, что трое молодых людей, работая в офисе продаж компании сотовой связи, незаконно получали сведения о телефонных соединениях абонентов и продавали их в сети Интернет третьим лицам, тем самым нарушая тайну телефонных переговоров.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.

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