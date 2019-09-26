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В Рязани состоятся «IX историографические чтения памяти историков Д.И. Иловайского и М.К. Любавского»

1 и 2 октября Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник проводит Межрегиональную научно-практическую конференцию «IX историографические чтения памяти историков Д.И. Иловайского и М.К. Любавского». Заседания конференции пройдут в новом отделе музея-заповедника – Музейном центре им. А.И. Солженицына.

На конференции планируется рассмотреть вопросы научного наследия Дмитрия. Иловайского и Матвея Любавского, актуальные проблемы источниковедения и историографии.

2 октября состоится круглый стол с участием преподавателей РГУ им. С.А. Есенина и учителей рязанских школ — «Проблемы совершенствования региональных учебных пособий для школ Рязанской области». В конференции примут участие исследователи из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Рязани, Уфы, Липецка.

С программой «Историографических чтений» можно ознакомиться на официальном сайте РИАМЗ.

Партнером музея в организации конференции выступает Рязанский филиал Московского государственного института культуры.

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