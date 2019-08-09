На главную Рязань Культура В Рязани состоится творческий вечер памяти Вилли Мельникова
РязаньКультура

В Рязани состоится творческий вечер памяти Вилли Мельникова

В субботу, 10 августа, в Рязани состоится творческий вечер памяти Вилли Мельникова. В «Фотодоме» (Почтовая, 58) в 15.00 воспоминаниями о поэте и художнике Вилли Мельникове и своим творчеством поделятся собравшиеся на встречу друзья Вилли и почитатели его творчества, среди которых Александр Гурьянов (г.Москва) — сценарист, кинорежиссер-документалист, автор-исполнитель песен на «киностранном языке», участник литературно-музыкального перфоманса «За язык», в рамках которого совместно с Вилли Мельниковым и «шестиструнным скоморохом» Максимом Ляшко, а также другими авторами неоднократно выступал в Рязани, Питере и Москве.

Ещё один участник вечера – Максим Ляшко (г.Москва) – поэт и музыкант, культовая фигура для ценителей словотворчества на русском языке. Музыку для своих песен исполняет на гитаре, играя в уникальной авторской манере.

На «Рязанимации-2» Александр Гурьянов и Максим Ляшко презентуют компакт-диск «За язык». На нём изданы записи литературно-музыкального перфоманса «За язык», в котором участвовали Гурьянов, Ляшко и Вилли Мельников.

Вход свободный.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани состоится творческий вечер памяти Вилли Мельникова

В Шацке медведя вывели гулять на городскую улицу

В каждой рязанской школе от 15 до 25 детей являются активными пользователями запрещённых групп

Рязанские школы и детсады проверяют на готовность к учебному сезону

Опубликовано видео тушения пожара в центре Рязани от первого лица

Тела погибших в ДТП в Рязанской области доставили на родину в Таджикистан

С добрым утром! Обзор новостей 8 августа

В Рязани зелёную зону возле футбольного манежа могут отдать под парковку

video

Рязанским строителям вручили награды накануне профессионального праздника

В Рязани пропал 14-летний подросток

Рязанцы могут увидеть «Красоту планеты Земля»

Администрация о массовом отключении воды в Рязани: Такого впредь не должно повторяться!

За семь месяцев в Рязанской области выявили 13 случаев несанкционированного отбора газа населением

Рязанских строителей поздравили с профессиональным праздником

У рязанской семьи незаконно отобрали детей

Врачи «собрали» кость рязанцу, упавшему на бетонную плиту

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанцы познакомились с классикой мирового балета

В Рязани открылась выставка трёх музеев, посвящённая письмам с фронта

Вдовец доктора Лизы Глеб Глинка рассказал о благотворительности в рамках Фёдоровских чтений в Рязани