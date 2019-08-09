В субботу, 10 августа, в Рязани состоится творческий вечер памяти Вилли Мельникова. В «Фотодоме» (Почтовая, 58) в 15.00 воспоминаниями о поэте и художнике Вилли Мельникове и своим творчеством поделятся собравшиеся на встречу друзья Вилли и почитатели его творчества, среди которых Александр Гурьянов (г.Москва) — сценарист, кинорежиссер-документалист, автор-исполнитель песен на «киностранном языке», участник литературно-музыкального перфоманса «За язык», в рамках которого совместно с Вилли Мельниковым и «шестиструнным скоморохом» Максимом Ляшко, а также другими авторами неоднократно выступал в Рязани, Питере и Москве.

Ещё один участник вечера – Максим Ляшко (г.Москва) – поэт и музыкант, культовая фигура для ценителей словотворчества на русском языке. Музыку для своих песен исполняет на гитаре, играя в уникальной авторской манере.

На «Рязанимации-2» Александр Гурьянов и Максим Ляшко презентуют компакт-диск «За язык». На нём изданы записи литературно-музыкального перфоманса «За язык», в котором участвовали Гурьянов, Ляшко и Вилли Мельников.

Вход свободный.