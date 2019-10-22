В Рязани состоится Международный театральный фестиваль «Свидания на Театральной»

С 15 по 24 ноября 2019 года на сцене Рязанского государственного ордена «Знак Почёта» областного театра драмы, при поддержке Министерства культуры и туризма Рязанской области, состоится IV Международный театральный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной».

В рамках конкурсной программы зрители и жюри увидят следующие спектакли:

15 ноября – «Валентин и Валентина» М.Рощин (Рязанский областной театр драмы)

16 ноября – « ОNЕГИН» А.С. Пушкин (Омский областной театр юных зрителей им. XX-летия Ленинского Комсомола)

17 ноября – «Птица Феникс возвращается домой» Я. Пулинович (Великолукский областной драматический театр)

18 ноября – «Оркестр» Ж. Ануй (Русский академический театр имени Е. Вахтангова, г. Владикавказ)

19 ноября – «Гайзенберг» С. Стивенс (Wolfgang Borchert Theater Вольфганг Борхерт Театр г. Мюнстер, Германия)

20 ноября – «Снегурочка» А. Островский (Кинешемский драматический театр им. А.Н. Островского)

21 ноября – «Женщина из прошлого» Р. Шиммельпфенниг (Уфимский государственный татарский театр «Нур»)

22 ноября — «КрокодилЪ души моей» А. Чехов (Театр эстрады им. Аркадия Райкина г. Санкт-Петербург)

23 ноября – «КАК ВАЖНО БЫТЬ SERIOZNYM» (Московский драматический театр «Бенефис»)

24 ноября — «Я стою у ресторана: замуж – поздно, сдохнуть – рано»

(Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ»)

По итогам фестиваля профессиональное жюри, в состав которого вошли известные театроведы и журналисты – Татьяна Джурова, Нияз Игламов, Юлия Клейман, Алексей Пасуев, Анастасия Иванова — определят победителей в различных номинациях.