В Рязани состоится фестиваль китайского кино

В сентябре в Рязани пройдёт традиционный фестиваль китайского кино.

Торжественное открытие фестиваля состоится 25 сентября в 11.30 в кинотеатре «КиноЛюкс» (ТЦ «Барс на Московском», Московское шоссе, 5а).

Для студентов института иностранных языков, слушателей Института Конфуция, изучающих китайский язык, а также китайских студентов РГУ и преподавателей китайского языка организован показ фильмов на китайском языке.

26 сентября в 12.00 «Дама династии: Ян Гуйфей» с русскими субтитрами, в 14 часов «Какими мы будем» с субтитрами на английском языке.

Фестиваль завершится 28 сентября на праздновании Дня Института Конфуция в 12.30 в конференц-зале РГУ имени С.А. Есенина (Свободы, 46).

После праздничного концерта всех желающих ждут мастер-классы по китайской гимнастике тай-цзы, каллиграфии, чайной церемонии и китайской кухне.

Вход на все мероприятия бесплатный.