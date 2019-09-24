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В Рязани скончался один из основателей Музея истории молодёжного движения

В Рязани скоропостижно скончался один из основателей Музея истории молодёжного движения Игорь Киреев. Об этом сообщается в группе музея ВКонтакте.

Игорь Киреев был директором и одним из основателей музея. Он добился всеобщего признания музея, ставшего настоящим культурным центром, лично принимал участие в разработке и оформлении экспозиции, привлек внимание многих общественных организаций к совместной деятельности.

Прощание с Игорем Киреевым проходит в Музее истории молодёжного движения во вторник, 24 сентября, в 10.00.

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