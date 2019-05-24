В Рязани штрафы за нарушение Правил благоустройства превысили 1 миллион рублей. Такие данные были приведены на заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции Рязанской городской Думы. Об этом сообщает сайт гордумы.

Наибольшее количество нарушений связано с ненадлежащей очисткой строений от снега и наледи и содержания рекламных конструкций. Сумма наложенных штрафов составила более 1 миллионов рублей, оплачено около половины. Депутат Александр Сидоров предложил представителям администрации активизировать работу по увеличению процента взыскаемости штрафов.

На заседании был отмечен рост количества жалоб населения на парковку автомобилей на зелёных зонах. Глава муниципального образования Юлия Рокотянская обратила внимание на проблему взаимодействия между ведомствами, отвечающими за составление протоколов и взыскание штрафов, и подчеркнула, что слаженная работа всех подразделений позволит увеличить собираемость.