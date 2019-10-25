В Рязани рецидивист совершил разбойное нападение на женщину

В четверг, 24 октября, Советский районный суд Рязани рассмотрел уголовное дело ранее судимого жителя города, обвиняемого в разбое. Об этом сообщается на сайте суда.



Гражданин Ж., имевший судимость за особо тяжкое преступление, находился под административным надзором. Это не помешало ему совершить новое преступление. 30 апреля 2019 года он совершил разбойное нападение в подъезде на женщину 1952 года рождения. В качестве оружия преступник использовал перцовый баллончик.



С предъявленными ему обвинениями рязанец согласился. С учётом условной судимости, суд назначил ему в качестве наказания 5 лет колонии строго режима. Также ему придётся выплатить в качестве компенсации пострадавшей 22,5 тысячи рублей.



Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

