В Рязани работают скрытые патрули ДПС

На дорогах Рязани несут службу скрытые патрули ДПС ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.



Сотрудники полиции несут службу на автомобилях без специальных опознавательных знаков. Их цель – выявление нарушителей. В результате информация о нарушении передаётся сотрудникам ГИБДД.



– Скрытое патрулирование – это стандартная и круглосуточная работа рязанского ГИБДД, – сообщила пресс-служба ведомства.



Работа приносит свои плоды. Например, в 2019 году скрытые патрули выявили 1162 нарушения, в январе этого года – 82.