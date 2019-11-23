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В Рязани пьяный военный на иномарке влетел в стену путепровода

В Рязани автомобиль с нетрезвым военнослужащим за рулём врезался в стену путепровода на Московском шоссе. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД сообщает «МК в Рязани»

ДТП случилось в субботу, 23 ноября, в 02.20. По предварительным данным, водитель автомобиля «Хендэ Сонтата» при выезде на Московское шоссе с улицы Юбилейной в сторону Дягилева не справился с управлением и врезался в препятствие. 

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Сообщается, что водительских прав мужчина не имел. В машине вместе с ним ехал 5-летний ребёнок, а также сослуживец. Всех их с места аварии доставили в больницу. 

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