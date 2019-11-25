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В Рязани прошёл V Всероссийский турнир по греко-римской борьбе

В Академии единоборств в Рязани прошёл V Всероссийский турнир по спортивной борьбе в дисциплине «греко-римская борьба», посвящённый памяти майора, кавалера ордена Мужества Владимира Соловова. Об этом сообщил сайт Академии. 

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов.

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Победителями и призёрами стали: 

55 кг

1 место- Белкин Павел (Самарская обл.)

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2 место- Давронов Хакимджон (Р. Татарстан)

3 место- Халиков Адель (Р. Татарстан)

3 место- Шелякин Михаил (Московская обл.)

60 кг

1 место- Хайретдинов Максим (Р. Татарстан)

2 место- Колесник Артём (Нижегородская обл.)

3 место- Немов Дмитрий (Московская обл.)

3 место- Высоцкий Андрей (Р. Татарстан)

63 кг

1 место- Гнатив Дмитрий (Московская обл.)

2 место- Морозов Артём (Нижегородская обл.)

3 место- Алимхонов Дамир (Москва)

3 место- Бегян Виталий (Московская обл.-Р. Мордовия-Рязанская обл.)

67 кг

1 место- Назаров Георгий (Нижегородская обл.)

2 место- Малофеев Евгений (Рязанская обл.)

3 место- Иманов Артём (Московская обл.)

3 место- Яндиев Али (Москва)

72 кг

1 место- Байдусов Евгений (Нижегородская обл.)

2 место- Насретдинов Шамиль (Р. Татарстан)

3 место- Перваков Олег (Саратовская обл.)

3 место- Климатов Мансур (Москва)

77кг

1 место- Джуджинов Равдан (Московская обл.)

2 место- Бабумара Александр (Нижегородская обл.)

3 место- Баласиев Шихали (Владимирская обл.)

3 место- Магомедов Сайфула (Владимирская обл.)

82кг

1 место- Акаев Халид (Самарская обл.)

2 место- Головещенко Никита (Нижегородская обл.)

3 место- Чурсин Александр (Липицкая обл.)

3 место- Абазов Тембулат (Владимирская обл.)

87кг

1 место- Андросов Даниил (Московская обл.)

2 место- Баиров Павел (Москва)

3 место- Жидков Сергей (Московская обл.)

3 место- Борисов Савелий (Воронежская обл.)

97кг

1 место- Кулаев Альберт (Московская обл.)

2 место- Чуркин Никита (Московская обл.)

3 место- Выморков Илья (Ярославская обл.)

3 место- Махмудян Давид (Рязанская обл.)

130кг

1 место- Ткаченко Александр (Ярославская обл.)

2 место- Шабарин Богдан (Владимирская обл.)

3 место- Хайров Исмаил (Московская обл.)

3 место- Булацев Альберт (Московская обл.).

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