В Рязани прошёл V Всероссийский турнир по греко-римской борьбе

В Академии единоборств в Рязани прошёл V Всероссийский турнир по спортивной борьбе в дисциплине «греко-римская борьба», посвящённый памяти майора, кавалера ордена Мужества Владимира Соловова. Об этом сообщил сайт Академии.
В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов.
Победителями и призёрами стали:
55 кг
1 место- Белкин Павел (Самарская обл.)
2 место- Давронов Хакимджон (Р. Татарстан)
3 место- Халиков Адель (Р. Татарстан)
3 место- Шелякин Михаил (Московская обл.)
60 кг
1 место- Хайретдинов Максим (Р. Татарстан)
2 место- Колесник Артём (Нижегородская обл.)
3 место- Немов Дмитрий (Московская обл.)
3 место- Высоцкий Андрей (Р. Татарстан)
63 кг
1 место- Гнатив Дмитрий (Московская обл.)
2 место- Морозов Артём (Нижегородская обл.)
3 место- Алимхонов Дамир (Москва)
3 место- Бегян Виталий (Московская обл.-Р. Мордовия-Рязанская обл.)
67 кг
1 место- Назаров Георгий (Нижегородская обл.)
2 место- Малофеев Евгений (Рязанская обл.)
3 место- Иманов Артём (Московская обл.)
3 место- Яндиев Али (Москва)
72 кг
1 место- Байдусов Евгений (Нижегородская обл.)
2 место- Насретдинов Шамиль (Р. Татарстан)
3 место- Перваков Олег (Саратовская обл.)
3 место- Климатов Мансур (Москва)
77кг
1 место- Джуджинов Равдан (Московская обл.)
2 место- Бабумара Александр (Нижегородская обл.)
3 место- Баласиев Шихали (Владимирская обл.)
3 место- Магомедов Сайфула (Владимирская обл.)
82кг
1 место- Акаев Халид (Самарская обл.)
2 место- Головещенко Никита (Нижегородская обл.)
3 место- Чурсин Александр (Липицкая обл.)
3 место- Абазов Тембулат (Владимирская обл.)
87кг
1 место- Андросов Даниил (Московская обл.)
2 место- Баиров Павел (Москва)
3 место- Жидков Сергей (Московская обл.)
3 место- Борисов Савелий (Воронежская обл.)
97кг
1 место- Кулаев Альберт (Московская обл.)
2 место- Чуркин Никита (Московская обл.)
3 место- Выморков Илья (Ярославская обл.)
3 место- Махмудян Давид (Рязанская обл.)
130кг
1 место- Ткаченко Александр (Ярославская обл.)
2 место- Шабарин Богдан (Владимирская обл.)
3 место- Хайров Исмаил (Московская обл.)
3 место- Булацев Альберт (Московская обл.).