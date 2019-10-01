В Рязани прошёл первый турнир по волейболу среди сотрудников силовых структур

Впервые в Рязани прошёл турнир по волейболу среди сотрудников силовых структур и надзорных органов региона. Организаторами мероприятия стали УМВД России по Рязанской области и РОО ОГО ВФСО «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В соревнованиях приняли участие команды УМВД России по Рязанской области, УФСБ по Рязанской области, СУ СК по Рязанской области, Управления Росгвардии по Рязанской области, прокуратуры Рязанской области и ГУ МЧС по Рязанской области. Стоит сказать, что возраст участников – 35+. Личный пример активного образа жизни продемонстрировали руководители ведомств.

Команды соревновались по круговой схеме. По результатам активной борьбы в финал вышли команды УМВД и Следственного комитета. Рязанские полицейские одержали победу. Третье место заняла команда УФСБ.

На церемонии закрытия турнира руководители ведомств поблагодарили участников за красивую игру, здоровое дружественное соперничество, стремление к совершенствованию своих спортивных и профессиональных навыков. После приветственных слов победителям вручили награды.