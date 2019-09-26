В Рязани пройдет ежегодная фотовыставка «С возвращением!»

В пятницу, 27 сентября, во Всемирный день туризма в «Фотодоме» на Почтовой состоится открытие второй выставки «С возвращением!». В экспозицию вошло порядка 60 фотозарисовок природных ландшафтов, архитектурных ансамблей, репортажных кадров уличной жизни, сделанных рязанцами во время отпуска как в России, – в том числе в Рязанской области, так и за рубежом.

«Несмотря на то, что это проект любительской фотографии, его результат получился разноплановым и интересным. Критерии для отбора снимков остались прежними: мы просили, чтобы они были по-настоящему оригинальными, представляли определённую художественную ценность, «цепляли глаз», порождали желание оказаться в месте, запечатленном на них, – комментирует директор «Фотодома» Виктория Филиппова. – Надеемся, что гости «Фотодома», познакомившись с экспозицией «С возвращением!», по-хорошему заразятся идеей проекта и захотят в будущем году поделиться своими впечатлениями от увиденного во время отпуска».

Цель этого проекта, ставшего ежегодным, – расширить представления горожан о многообразии мест отдыха, предлагаемых сегодня туристических маршрутах, продемонстрировать необычные локации, а также популяризовать деятельность туристических фирм, работающих на рынке в Рязани.