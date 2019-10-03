В Рязани продолжается театральный фестиваль «Зеркало сцены»

В Рязани продолжается пятый театральный фестиваль «Зеркало сцены». В четверг, 3 октября, в рамках фестивальной программы можно будет увидеть ещё два спектакля.

В 10 30 в театре кукол покажут «День, когда перестали читать сказки». Это захватывающее приключение для всей семьи, динамичное, зрелищное, музыкальное. С танцами, шутками, удивительными превращениями и обыкновенными чудесами.

А в 19.00 в музыкальном театре раскроют секрет вечной молодости в мюзикле «Средство Макропулоса». Мюзикл затрагивает философские темы бессмертия, одиночества в кругу людей. Есть здесь и детективная , и любовная линии.

Церемония награждения лауреатов премии состоится в воскресенье, 6 октября, в Рязанском театре драмы. Начало в 19 00. По традиции, она начнётся с прохода артистов по красной дорожке.

Тема церемонии в этом году – Рок&Ролль. Со сцены будут звучать самые громкие мировые рок- хиты в исполнении московской кавер-группы «5 элемент».

«Зеркало сцены» организовано рязанским отделением Союза театральных деятелей Российской Федерации при поддержке министерства культуры и туризма Рязанской области, а также партнеров премии: ПАО Прио- Внешторгбанк, телеканала ТКР, компании «Ontelecom» и РИА «7 новостей».

Билеты на церемонию закрытия можно приобрести в кассе театра кукол(тел. 45-54-26) и на сайте.