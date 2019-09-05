В Рязани примут решение о реконструкции дома №46 по улице Право-Лыбедской

12 сентября в 17.00 в актовом зале управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Рязани пройдёт собрание собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 46. Об этом сообщает сайт мэрии.

Повестка дня – решение вопроса о реконструкции жилого дома. Собрание организовано управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Принять участие в нём приглашаются все собственники помещений многоквартирного дома.

Напомним, 7 августа в этом доме произошёл пожар. Ранее дом №46 был признан объектом культурного наследия. Его построили в 19-м веке.