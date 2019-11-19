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В Рязани презентовали новые музыкальные инструменты, стоимостью более 7,5 млн рублей

В Рязанской Детской музыкальной школы № 1 им. Е.Д. Аглинцевой презентовали новые инструменты. Концерт «Дарю вам музыку» с участием учеников и преподавателей школы прошёл во вторник, 19 ноября.

В школе появились два новых рояля, фортепиано, домра, балалайка, труба, гобой, новый цифровой микшерный пульт, активные звуковые мониторы, световое оборудование на сцене и новые кресла в большом зале. На приобретение нового оборудования к 100-летнему юбилею школы выделили 7,5 миллионов рублей.

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Отметим, что музыкальные инструменты приобрели в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Также новые инструменты и современное оборудование приобретут ещё в 32 музыкальных учреждениях.

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