В Рязани пресекли деятельность группировки, занимавшейся незаконной миграцией

В Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении группировки, занимавшейся незаконной миграцией.

С 2017 года трое рязанцев и два узбека организовали незаконное пребывание мигрантов в России. Они создали группировку, в которой у каждого была своя роль, обзавелись помещением и оргтехникой. Группа искала иностранцев, которым было нужно продлить срок пребывания и проживания на территории Российской Федерации, и за деньги изготавливала документы, содержащие заведомо ложные сведения о месте трудоустройства.

Таким образом они «помогли» более 400 иностранным гражданам и заработали более 500 тысяч рублей. Группировка организовала три фиктивных брака между рязанками и таджиками, получив за это около 100 тысяч рублей, сообщает сайт СУ СК РФ по Рязанской области.

Преступные действия обвиняемых в августе 2018 года пресечены сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России.

Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.