В Рязани после плановой дезинфекции открылся роддом №2

После плановой дезинфекции в Рязани открылся обновлённый Городской клинический родильный дом №2. Об этом сообщили в Минздраве Рязанской области.
На период закрытия учреждения, в июле был проведён ремонт и реконструкция палаты интенсивной терапии для новорожденных с увеличением площади до 60 кв. метров.
Теперь в палате ПИТ на 6 реанимационных мест для новорожденных обустроено всё необходимое оборудование. Это 4 дыхательных аппарата, 6 инкубаторов интенсивной терапии, 2 открытых реанимационных места, 6 мониторов витальных функций организма, аппарат УЗИ, инфузоматы, лампы фототерапии, в том числе Tosan Intensive Phototherapy, установлены 3 современных рециркулятора воздуха. Кроме этого, закуплено 15 детских современных кроваток для новорожденных.
– Работа по организации качественной медицинской помощи нашим мамочкам и новорожденным деткам мы не прекращаем и планируем всё новые и новые мероприятия по благоустройству, оснащению нашего учреждения, чтобы нашим пациентам было комфортно и удобно, – прокомментировала главной врач Галина Мартынова.