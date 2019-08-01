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В Рязани после плановой дезинфекции открылся роддом №2

После плановой дезинфекции в Рязани открылся обновлённый Городской клинический родильный дом №2. Об этом сообщили в Минздраве Рязанской области. 

На период закрытия учреждения, в июле был проведён ремонт и реконструкция палаты интенсивной терапии для новорожденных с увеличением площади до 60 кв. метров. 

Теперь в палате ПИТ на 6 реанимационных мест для новорожденных обустроено всё необходимое оборудование. Это 4 дыхательных аппарата, 6 инкубаторов интенсивной терапии, 2 открытых реанимационных места, 6 мониторов витальных функций организма, аппарат УЗИ, инфузоматы, лампы фототерапии, в том числе Tosan Intensive Phototherapy, установлены 3 современных рециркулятора воздуха. Кроме этого, закуплено 15 детских современных кроваток для новорожденных. 

– Работа по организации качественной медицинской помощи нашим мамочкам и новорожденным деткам мы не прекращаем и планируем всё новые и новые мероприятия по благоустройству, оснащению нашего учреждения, чтобы нашим пациентам было комфортно и удобно, –  прокомментировала главной врач Галина Мартынова.

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