В Рязани посетитель угрожал ножом сотруднице магазина

В Рязани сотрудники полиции задержали мужчину, угрожавшего ножом 32-летней работнице магазина на улице Сельских строителей. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



Женщина заметила, что один из посетителей собирается выйти через линию касс, не заплатив за покупку. Она попыталась остановить мужчину, в ответ тот вынул нож и стал угрожать убийством. Рязанка спряталась в подсобном помещении и вызвала полицию.



Приехавшие на место полицейские задержали 32-летнего жителя Рязани, ранее судимого за кражу. На него составлен административный протокол за мелкое хищение, а вот за угрозу убийством придётся отвечать уже по уголовной статье.

