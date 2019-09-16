В Рязани поймали 11 нетрезвых водителей

В результате профилактической акции «Нетрезвый водитель», которая проводилась в минувшие выходные, сотрудники ГИБДД «поймали» 11 водителей, находившихся за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

За управление транспортным средством в нетрезвом виде водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет.

За повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в соответствии со статьей 264.1 УК РФ сумма штрафа будет составлять уже от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2-х лет.