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В Рязани поймали 11 нетрезвых водителей

В результате профилактической акции «Нетрезвый водитель», которая проводилась в минувшие выходные, сотрудники ГИБДД «поймали» 11 водителей, находившихся за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

За управление транспортным средством в нетрезвом виде водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет.

За повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в соответствии со статьей 264.1 УК РФ сумма штрафа будет составлять уже от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2-х лет.

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