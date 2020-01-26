В Рязани подделали подписи жильцов дома, чтобы сменить управляющую компанию

В Рязани, после проведения прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о подделке протокола общего собрания собственников многоквартирного жилого дома. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.



Протокол был оформлен, якобы, после проведения внеочередного собрания собственников. По итогам собрания было решено отказаться от услуг одной управляющей компании и перейти к другой.



На документы стояли подписи жильцов, а также председателя и секретаря общего собрания. Позднее председатель сообщил, что на собрании не присутствовал и подпись не ставил. Также о том, что подпись не его, заявил один из жильцов.



Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования).

