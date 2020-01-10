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В Рязани перенесли фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей»

Фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» в Рязани перенесли на 25 января. Такое решение было принято из-за не подходящей для проведения соревнований погоды.

Принять участие в фестивале могут дети в возрасте от 6 лет, а также родители, не имеющие противопоказаний к занятиям спортом. В составе команды должно быть три человека. Наличие клюшки, коньков и шлема желательно. При их отсутствии на время матча игрокам будет выдана необходимая экипировка.

Заявку на участие можно подать до 23 января. Как сообщает сайт администрации города, уже зарегистрированы 24 команды.

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