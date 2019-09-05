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В Рязани передано в суд дело группы наркоторговцев

Управление МВД России по Рязанской области ведет наступательную борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Особое внимание уделяется пресечению деятельности организованных групп злоумышленников, разрыву цепочек распространения наркотических средств. Накануне была пресечена деятельность преступного сообщества в составе 24 человек, сегодня в суд направлено уголовное дело по организованной группе из 13 участников.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области пресекли деятельность интернет-магазина по бесконтактной торговле наркотиками. Было задержано 13 человек.

Полицейские при силовой поддержке офицеров отряда специального назначения «Гром» УНК УМВД России по Рязанской области в 2018 году задержали в Рязани 13 жителей региона в возрасте от 20 до 45 лет. Злоумышленники подозреваются в обеспечении работы интернет-магазина по распространению в городе Рязани синтетических наркотиков методом «закладок».

Эти люди не были лично знакомы друг с другом и общались при помощи возможностей сети интернет, при этом общение было организовано с применением мер конспирации.

Во время досмотров задержанных, при обследовании их жилищ, транспортных средств и с мест уже сделанных закладок полицейские суммарно изъяли более килограмма синтетических наркотических средств.

По версии оперативников задержанные в 2017-2018 годах действовали организованной преступной группой. Среди злоумышленников были четко распределены роли в незаконном бизнесе, установлена законспирированная система связи через интернет.

В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

Следователи Следственного управления УМВД России по Рязанской области закончили расследование этого уголовного дела. С утвержденным Прокуратурой Московского района города Рязани обвинительным заключением уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

До суда в отношении троих обвиняемых избрана мера пресечения – домашний арест, в отношении четверых – арест, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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