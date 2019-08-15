В Рязани открылась выставка «Фотофорума древних городов»

В четверг, 15 августа, состоялось торжественное открытие выставки «Фотофорума древних городов». Открылась выставка ярким творческим номером: показом коллекции необычных нарядов «Древний код» и танцевальной композицией.

Всего в заявках было прислано около тысячи фотографий из 26 стран мира и 40 городов России. На выставку члены жюри отобрали 100 лучших работ.

– Фотография – ценный документ. На этой выставке мы ощущаем, какой ценностью обладаем и сделаем всё для сохранения древних городов, – пояснил министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.

Также были подведены итоги конкурса и объявлены победители. В номинации «Люди в пространстве древних городов» победу одержал Армен Енгоян из Еревана. Елена Белова стала победителем в номинации «События в древних городах».

– Выставка тематическая. Этим она заставляет авторов подумать над темой, продуктивнее поработать и представить лучшие работы. Фотография – самый демократичный вид искусства. Но она остается набором пикселей до тех пор, пока ее не увидит зритель. Огромное спасибо всем, кто пришел посмотреть на наше фотоискусство, – поделился председатель жюри Сергей Майоров.

Специальными дипломами жюри были отмечены Елена Бежина и Елена Журавлева.