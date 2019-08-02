В Рязани открылась фотовыставка Сергея Новикова

В пятницу, 2 августа, в Рязанском центре народного творчества открылась персональная фотовыставка Сергея Новикова «Взгляд». В экспозиции представлено около 50 работ разных лет. Главной темой в творчестве фотографа является женский портрет.

Если внимательно рассмотреть работы, то легко можно проследить, как автор умело подчеркивает детали. С их помощью фотограф раскрывает объект с неожиданной стороны. Главным выразительным средством является свет. Именно работа со светом наполняет фотографии некой таинственностью.

По словам автора, все работы созданы в «чёрно-белую эпоху».

– Основная мысль развития моего фотоискусства – это внутренние позывы, некий интерес, индивидуальное видение мира, – поделился Сергей Новиков.

Выставка будет работать до 31 августа по адресу: улица Урицкого, 72.