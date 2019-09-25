В Рязани откроется персональная выставка Натальи Тур «Бабье лето»

В четверг, 2 октября, в Рязанском областном художественном музее начнёт работу персональная выставка художника Натальи Тур «Бабье лето». Открытие в 16.00

Наталья Тур родилась в г. Мончегорске. Она окончила Ленинградское художественное училище им. В.А. Серова, Санкт-Петербургской государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина.

В 2005 году Наталья Тур стала членом Союза художников России, в 2006 году открыла собственную сеть галерей «Tour gallery». Последние пять лет художник занимается передвижными выставочными проектами «Саквояж», «Север-Юг» на музейных площадках всей страны – от Нового Уренгоя до Алма-Аты, от Санкт-Петербурга до Красноярска. Работы Натальи экспонируются в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Дели, Страсбурге, Париже и Гонконге.

Главным лейтмотивом экспозиции в Выставочном зале, состоящей из полотен вышеперечисленных проектов и недавно созданных произведений, послужила картина «Бабье лето», давшая называние всей выставке.

Заявленная тема путешествий является ключевой в творчестве художника. Она работает в разных жанрах. Пейзаж и натюрморт занимают среди них значительное место. Наталья Тур часто обращается к аллегорическим сюжетам, в основном связанным с темой времён года. Яркость впечатлений от увиденного лежит в основе творческого метода Натальи Тур.

Выставка продолжит свою работу до 5 ноября по адресу ул. Есенина, 112. Вход с 11.00 до 18.00 кроме понедельника, тел. для справок 44-03-77.