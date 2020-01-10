В Рязани откроется фотовыставка, посвящённая журналистам

13 января в «Фотодоме» на Почтовой открывается выставка рязанского фотографа Андрея Карева, посвящённая Дню российской печати и тем, кто почти всегда остаётся «за кадром»: операторам, фотографам, журналистам.

На выставке «В фокусе — репортёр» представлено 40 фотографий, сделанных Андреем Каревым за последнее десятилетие. По его словам, фотографировать коллег ему «всегда было не менее интересно, чем освещать происходящее событие». В подписях к фотографиям он указал место работы героя снимка на момент съёмки.

Выставка Андрея Карева «В фокусе — репортёр» открыта в «Фотодоме» (Почтовая, 58) с 10.00 до 19.00 ежедневно, кроме воскресенья, до 30 января. Вход свободный.