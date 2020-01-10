На главную Новости Рязани Культура

В Рязани откроется фотовыставка, посвящённая журналистам

13 января в «Фотодоме» на Почтовой открывается выставка рязанского фотографа Андрея Карева, посвящённая Дню российской печати и тем, кто почти всегда остаётся «за кадром»: операторам, фотографам, журналистам.

На выставке «В фокусе — репортёр» представлено 40 фотографий, сделанных Андреем Каревым за последнее десятилетие. По его словам, фотографировать коллег ему «всегда было не менее интересно, чем освещать происходящее событие». В подписях к фотографиям он указал место работы героя снимка на момент съёмки.

Выставка Андрея Карева «В фокусе — репортёр» открыта в «Фотодоме» (Почтовая, 58) с 10.00 до 19.00 ежедневно, кроме воскресенья, до 30 января. Вход свободный.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: info@7info.ru Реклама: sale@7info.ru Техподдержка: adm@7info.ru Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: info@7info.ru

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязанском кардиодиспансере открыли кабинет помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью

В Рязани отметят день рождения джаза

У НИТИ в Рязани произошло серьёзное ДТП