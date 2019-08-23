В Рязани отец оставил младенца в машине в жару

В Рязани водитель на некоторое время оставил в машине двух детей – младенца в люльке, а также его брата в возрасте 4-5 лет. Об этом сообщила пользовательница группы Женская Рязань.



Инцидент произошёл в четверг, 22 августа. В этот день температура в городе поднималась до 30 градусов, а машина стояла на солнце.



Неравнодушные люди, услышав плач ребёнка, начали искать родителей. Одна из женщин дозвонилась до бабушки мальчика по его телефону. В это время подошёл отец, посоветовал рязанцам не лезть не в своё дело и уехал.

