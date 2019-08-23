На главную Рязань Происшествия В Рязани отец оставил младенца в машине в жару
РязаньПроисшествия

В Рязани отец оставил младенца в машине в жару

В Рязани водитель на некоторое время оставил в машине двух детей – младенца в люльке, а также его брата в возрасте 4-5 лет. Об этом сообщила пользовательница группы Женская Рязань.

Инцидент произошёл в четверг, 22 августа. В этот день температура в городе поднималась до 30 градусов, а машина стояла на солнце. 

Неравнодушные люди, услышав плач ребёнка, начали искать родителей. Одна из женщин дозвонилась до бабушки мальчика по его телефону. В это время подошёл отец, посоветовал рязанцам не лезть не в своё дело и уехал. 

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани отец оставил младенца в машине в жару

В Скопинском районе прошла акция «Открытка шахтёру»

С начала августа полицейские раскрыли в Рязанской области 21 кражу велосипедов

ХК «Рязань» сыграет контрольные матчи на домашней площадке

В ДТП в Сасовском районе погибла женщина

В Рязани продолжается подготовка к отопительному сезону

В субботу пройдёт фестиваль «Рязанский караваец»

Что посмотреть в Рязани в выходные

Увековечения достойный

В Скопинском районе мотоциклист пострадал при падении в кювет

Подведены итоги Делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области»

В Рязанской области появится электронная Книга памяти

В Рязани утвердили основные мероприятия в Год памяти и славы

В голубцах рязанского производства обнаружили Listeria monocytogenes

Аркадий Фомин провёл личный приём граждан

Названа средняя зарплата менеджера по развитию в Рязани

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Азартного товароведа из Рязани будут судить за присвоение имущества

Рязанского насильника вычислили после его смерти

Появились подробности убийства воспитательницы детского сада в Рязани