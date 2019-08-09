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Рязань

В Рязани осудили убийцу, укравшего у жертвы 8 тысяч рублей

9 августа 2019 года Рязанский областной суд вынес приговор убийце, укравшему у жертвы 8 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Рязанского областного суда.

Как установил суд, подсудимый М., уроженец Армении, работал на стройке в Рыбновском районе. Он попросил у Ф., с которым у него были деловые отношения, в долг 120 тысяч рублей, но тот отказал. В июне 2017 года М., взяв с собой резиновые перчатки, чтобы не оставлять следов, ножницы для резки металла, чтобы вскрыть кровлю производственного здания, в котором находились жилые комнаты Ф., ночью попытался проникнуть в эти помещения, однако ему это не удалось. После этого подсудимый под предлогом необходимости пустить его переночевать из-за ссоры со своей сожительницей, убедил Ф. пустить его в здание. Поднявшись по лестнице на второй этаж, подсудимый столкнул Ф. вниз, и тот скончался от удара головой о металлические конструкции. Затем подсудимый решил взломать сейф, в котором предположительно должны были находиться деньги, но не смог этого сделать. Осмотрев помещения, М. обнаружил лежащие в жилой комнате 8 тысяч рублей, которые взял себе, также подсудимый забрал накопители с записями с камер видеонаблюдения и скрылся с места преступления.

Суд определил подсудимому наказание по совокупности преступлений  17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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