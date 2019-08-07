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В Рязани осудили попавшегося на взятке сотрудника ГИБДД

Железнодорожный районный суд Рязани вынес приговор бывшему сотруднику ГИБДД, попавшемуся на взятке. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

В ходе следствия и суда установлено, что в ноябре 2018 года инспектор ДПС выезжал на место ДТП на улице Дзержинского в Рязани. Столкнулись два автомобиля, за рулём одного из них был нетрезвый водитель. Право управления автомобилем ему передал находившийся в салоне владелец машины. 

Пытаясь избежать ответственности за правонарушение, владелец автомобиля отдал инспектору банковскую карту, сообщив пин-код. Позднее сотрудник ГИБДД снял с карты в качестве взятки 15 тысяч рублей.

Суд признал бывшего сотрудника ГИБДД виновным и приговорил его к штрафу в полмиллиона рублей. Также ему запретили в течение трёх лет работать в правоохранительных органах.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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