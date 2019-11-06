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В Рязани осудили 15 торговцев наркотиками

В пятницу, 1 ноября, Октябрьским районным судом города Рязани вынесен приговор 15 людям за незаконный сбыт наркотиков.

В ходе следствия выявлено, что в конце 2016 обвиняемые вступили в организацию, которая распространяет наркотические средства на территории Рязанской, Липецкой, Белгородской и Ростовской областях.
У каждого «сотрудника» преступной организации была своя роль. Сбыт запрещенных веществ осуществлялся через интернет.

В конце 2017 года полицейские пресекли деятельность данной организации.

Приговором суда действия подсудимых квалифицированы по ч. 3 ст. 30 ч.4 и ч.5 статьи 228.1, ч. 2 ст. 210 УК РФ и всем назначено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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