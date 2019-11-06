В Рязани оштрафовали сотрудников сотовой компании за продажу сведений о телефонных разговорах

В Рязани наложен судебный штраф на трёх сотрудников сотовой компании за продажу сведений о телефонных разговорах. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Рязанской области.

В ходе следствия было выявлено, что трое сотрудников компании сотовой связи, незаконно получали информацию о телефонных соединениях абонентов и продавали эти сведения через интернет.

Их деятельность была пресечена сотрудника УФСБ России по Рязанской области.

Обвиняемые свою вину признали и способствовали расследованию уголовного дела.

Московским районным судом молодым людям назначен штраф в размере от 20 до 25 тысяч рублей.