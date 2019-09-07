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В Рязани обокрали мужчину, купавшегося на карьере

В Рязани у 47-летнего мужчины, купавшегося на карьере, украли сотовый телефон. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области. 

Рязанец оставил телефон в одежде на покрывале, а когда вернулся, обнаружил пропажу. 

В ходе специальных технических мероприятий полицейские установили местоположение телефона. Он оказался у жительницы Рязани, которая рассказала, что купила телефон у знакомого. Через него оперативники и вышли на ранее неоднократно судимого 44-летнего жителя Рязани. 

В отношении мужчины завели уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, ему может грозить до 5 лет лишения свободы. 

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