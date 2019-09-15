В Рязани неизвестный расстрелял собаку

В субботу, 14 сентября, недалеко от больницы №11 в Рязани обнаружили собаку с пулевыми ранениями. Информация об этом появилась в группе Cлужба по контролю за безнадзорными животными.



Сообщается, что в собаку стреляли дважды. Одна пуля попала в голову и отрикошетила, ещё одна пробила навылет заднюю лапу. Животное потеряло много крови, кроме того, у него выявили сотрясение мозга, перелом берцовой кости, также у собаки повреждены лёгкие.



Волонтёры доставили собаку в ветеринарную клинику, ей необходимо дорогостоящее лечение.

