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В Рязани неизвестный расстрелял собаку

В субботу, 14 сентября, недалеко от больницы №11 в Рязани обнаружили собаку с пулевыми ранениями. Информация об этом появилась в группе  Cлужба по контролю за безнадзорными животными.

Сообщается, что в собаку стреляли дважды. Одна пуля попала в голову и отрикошетила, ещё одна пробила навылет заднюю лапу. Животное потеряло много крови, кроме того, у него выявили сотрясение мозга, перелом берцовой кости, также у собаки повреждены лёгкие.

Волонтёры доставили собаку в ветеринарную клинику, ей необходимо дорогостоящее лечение.

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