В Рязани двое мужчин избили семейную пару, заступившуюся за случайных прохожих. Об этом в социальной сети ВКонтакте сообщила одна из пострадавших.



По словам девушки, инцидент произошёл в четверг, 11 марта, около 4 часов дня на улице Семёна Середы. Рязанка находилась рядом с домом №27 вместе с мужем. Они заметили, как двое нетрезвых мужчин накинулись на другого мужчину с ребёнком. Решили помочь пострадавшему, в итоге получили травмы сами.



– Меня ударили пару раз, а мужу досталось больше. Один его держал, другой бил, – написала рязанка.



Девушка сообщила, что её супруг получил сотрясение мозга, также у него сильные ушибы. Дебоширы, узнав о том, что на место вызвали полицию, сбежали.



Пострадавшая просит откликнуться возможных свидетелей драки.

