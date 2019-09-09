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В Рязани нашли собаку со снятым скальпом

В Рязани зоозащитники обнаружили собаку со снятым скальпом. Информация об этом появилась в группе приюта для бездомных животных «Зверополис». 

Сообщается, что собаке уже сделали операцию в ветеринарной клинике. 

– Операция прошла хорошо, даже лучше, чем планировалось, – написали волонтёры. –  Ждём фотографии, но визуально собака выглядит прекрасно!!!! Спасибо огромное врачам Зоодоктора!

Примечательно, что для помощи собаки за один день собрали 60 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на оплату операции, а также на лекарства и последующее лечение. 

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