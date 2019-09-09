В Рязани нашли собаку со снятым скальпом

В Рязани зоозащитники обнаружили собаку со снятым скальпом. Информация об этом появилась в группе приюта для бездомных животных «Зверополис».



Сообщается, что собаке уже сделали операцию в ветеринарной клинике.



– Операция прошла хорошо, даже лучше, чем планировалось, – написали волонтёры. – Ждём фотографии, но визуально собака выглядит прекрасно!!!! Спасибо огромное врачам Зоодоктора!



Примечательно, что для помощи собаки за один день собрали 60 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на оплату операции, а также на лекарства и последующее лечение.

