В Рязани МУП «РМПТС» перешёл на дистанционный приём граждан ﻿

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С понедельника, 23 марта, МУП «РМПТС» в Рязани перешёл на дистанционный приём граждан из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Предварительно такой режим работы продлится до 31 марта.

Приём граждан и организаций будет организован посредством дистанционных сервисов:

— электронная приёмная на сайте МУП «РМПТС»,

-телефон горячей линии для населения по вопросам коммунальных платежей 38-90-80, 8(930)880-55-24,

— приёмная 34-37-07,

— начальник абонентского отдела 37-71-05.

Если хотите внести деньги в кассе предприятия, звоните с пункта охраны (центральный вход) по номеру 243.

Обращения, предоставленные нарочно, просят опускать в ящик для документов, расположенный у поста охраны.

