В Рязани МУП «РМПТС» перешёл на дистанционный приём граждан ﻿

7info
Новости Рязани

Справки в рязанском наркодиспансере можно получить только по записи

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции с 23 марта по 3 апреля 2020 года выдача медицинских справок и прохождение медицинских комиссий в...
Узнать больше
Новости Рязани

Более половины детей в Рязани не посещают детские сады

57% детей в Рязани не посещают детские сады в связи с введением свободного посещения из-за эпидемии коронавируса. Об этом 18 марта на заседании социального...
Узнать больше
Гордума

В Рязанской гордуме обсудили границы Лесопарка

19 марта на заседании градостроительного комитета Рязанской городской Думы депутаты обсудили границы Лесопарка, но не смогли придти к единому мнению. Спор возник из-за участка,...
Узнать больше
Администрация

Некоторые сотрудники рязанской администрации теперь работают удалённо

Пожилые сотрудники администрации Рязани и те, кто имеет хронические заболевания, перешли на удалённый формат работы или отправились в отпуск. Об этом на...
Узнать больше
Новости Рязани

В выходные в Рязанской области ожидается снег ﻿

В Тамбовской, Рязанской и Воронежской областях прогнозируются осадки в виде снега и снега с дождём при температурных колебаниях воздуха от плюсовых до минусовых
Узнать больше
-

С понедельника, 23 марта, МУП «РМПТС» в Рязани перешёл на дистанционный приём граждан из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте предприятия. 

Предварительно такой режим работы продлится до 31 марта. 

Приём граждан и организаций будет организован посредством дистанционных сервисов:

— электронная приёмная на сайте МУП «РМПТС»,

-телефон  горячей линии для населения по вопросам коммунальных платежей 38-90-80,  8(930)880-55-24,

— приёмная 34-37-07,

— начальник абонентского отдела 37-71-05.

Если хотите внести деньги в кассе предприятия, звоните с пункта охраны (центральный вход) по номеру 243.

Обращения, предоставленные нарочно, просят опускать в ящик для документов, расположенный у поста охраны.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Горячую воду в Рязани начнут отключать уже с апреля

Новости Рязани
Горячую воду для ремонтных работ в Рязани начнут отключать уже с апреля. Об этом сообщается на сайте МУП «РМПТС».
Узнать больше

В Рязани две бригады скорой помощи отправили на карантин

Новости Рязани
Одна из бригад перевозила в больницу первого рязанца, у которого выявили коронавирус. Напомним, он приехал из Франции. Позднее COVID-2019 выявили у его супруги.
Узнать больше

В Рязани МУП «РМПТС» перешёл на дистанционный приём граждан ﻿

Новости Рязани
С понедельника, 23 марта, МУП «РМПТС» в Рязани перешёл на дистанционный приём граждан из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте предприятия.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани закроют для посетителей бассейны и фитнес-клубы

Новости Рязани
Кроме того, изменяется режим работы кафе и других заведений общепита. Они будут только доставлять готовые блюда по заказам клиентов.
Узнать больше

Стало известно, как будет создаваться Интерактивная карта космических объектов Рязанской области

Новости Рязани
В понедельник, 23 марта, в редакции РИА «7 новостей» состоялась пресс-конференция о реализации проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей...
Узнать больше

После каникул рязанских школьников переведут на дистанционное обучение

Новости Рязани
После каникул рязанские школьники перейдут на дистанционное обучение. Такой формат работы поручила внедрить Минобру Рязанской области оперативная группа по противодействию распространения COVID-19...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Когда все дома. Как пережить карантин и сохранить мир в семье

Акценты
Карантин уже наступил. Хотим мы того или нет. Паникуем или остаёмся в здравом уме. Сплетничаем или анализируем. Это уже неважно. Школьники дома....
Узнать больше

Трагедия «пухляша»

Акценты
Жизнь похожа на русскую рулетку – никогда не знаешь, какое нажатие курка или,...
Узнать больше

Игумен Лука: Когда нашей природе что-то угрожает, мы обретаем чувство единства

Акценты
В среду, 18 марта, в гостях у 7info побывал кандидат исторических наук, заведующий кафедрой теологии РГУ имени С. А. Есенина, настоятель Спасо-Преображенского...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Названы сроки снижения активности коронавируса

Женщине зажевало руку в тестомесильной машине на Алтае

Горячую воду в Рязани начнут отключать уже с апреля