В Рязани МУП «РМПТС» перешёл на дистанционный приём граждан ﻿

С понедельника, 23 марта, МУП «РМПТС» в Рязани перешёл на дистанционный приём граждан из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте предприятия.
Предварительно такой режим работы продлится до 31 марта.
Приём граждан и организаций будет организован посредством дистанционных сервисов:
— электронная приёмная на сайте МУП «РМПТС»,
-телефон горячей линии для населения по вопросам коммунальных платежей 38-90-80, 8(930)880-55-24,
— приёмная 34-37-07,
— начальник абонентского отдела 37-71-05.
Если хотите внести деньги в кассе предприятия, звоните с пункта охраны (центральный вход) по номеру 243.
Обращения, предоставленные нарочно, просят опускать в ящик для документов, расположенный у поста охраны.